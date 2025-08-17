Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սերբիայի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել ցույցը ցրելու համար

SERBIA-Police officers operate during clashes with anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 15, 2025
SERBIA-Police officers operate during clashes with anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 15, 2025

Սերբիայում հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են:

Շաբաթ երեկոյան Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում և այլ քաղաքներում ցուցարարների և ոստիկանության միջև նոր բախումներ են տեղի ունեցել:

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հրաժարականը պահանջող հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին Վալևոյում: AFP-ի փոխանցմամբ՝ դիմակավորված երիտասարդների մի խումբ հարձակվել է Վուչիչի իշխող Սերբական առաջադեմ կուսակցության դատարակ գրասենյակների վրա: Այնուհետև նրանք բախվել են ոստիկանների հետ, հրավառ նյութեր, քարեր նետել, իսկ ոստիկանությունը պատասխանել է խլացուցիչ նռնակներով ու արցունքաբեր գազով:

Սերբիայում բողոքի ցույցերը սկիզբ են առել 2024-ի նոյեմբերին Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում նորակառույց տանիքի փլուզումից հետո, որի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել։ Ցույցերը գլխավորում են ուսանողները՝ կառավարությունից պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել ողբերգության մեղավորներին:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG