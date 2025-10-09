Սերբիայի նախագահը քննադատում է Թուրքիային Կոսովոյին զինամթերք վաճառելու համար

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը խիստ քննադատել է Թուրքիային Կոսովոյին զինամթերք վաճառելու համար։ Մասնավորապես, այս շաբաթ Կոսովո հասավ թուրքական հարվածային անօդաչուների խմբաքանակը։ Պրիշտինան հայտնում է հազարավոր անօդաչուների մասին՝ կոնկրետ քանակը չհստակեցնելով։
Վուչիչի պնդմամբ`այդ քայլերով Անկարան խախտում է միջազգային իրավունքն ու ապակայունացնում իրավիճակը Բալկանյան թերակղզում:
«Հիմա ամբողջությամբ պարզ է՝ Թուրքիան Արևմտյան Բալկաններում կայունություն չի ուզում ու Օսմանյան կայսրության վերածննդի մասին է մտածում։ Սերբիան փոքր երկիր է, սակայն մենք հասկացանք ուղերձը»,- գրել է Սերբիայի նախագահն X-ի իր էջում։
Անկարան առայժմ Վուչիչի հայտարարությանը չի արձագանքել։ 2024-ի հունվարին Թուրքիայի ու Կոսովոյի պաշտպանության նախարարները համաձայնագիր են ստորագրել՝ ընդլայնելով ռազմական համագործակցությունը։