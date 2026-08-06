Սեդրակ Առուստամյանն ու Արթուր Դալլաքյանը 2 ամսով կալանավորվել են

Դատարանը բավարարել է իրավապահների միջնորդություններն ու երկու ամսով կալանավորել երեկ ձերբակալված Սեդրակ Առուստամյանին ու Արթուր Դալլաքյանին, «Ազատությանը» փոխանցեցին Քննչական կոմիտեից:
Առուստամյանը ԲՀԿ առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես կայսրության՝ «Մուլտի գրուպ կոնցեռն» տնօրենների խորհրդի նախագահն է, իսկ Արթուր Դալլաքյանը՝ դարձյալ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող «Մուլտի տրանսի» տնօրենը:
Առուստամյանի փաստաբան Հովիկ Սուքիասյանը երեկ «Ազատությանը» հայտնել էր, որ պաշտպանյալը մեղադրվում է նույն գործով, որով մեկ ամիս առաջ կալանավորվեց Գագիկ Ծառուկյանը:
Իրավապահները ԲՀԿ առաջնորդին մեղադրում են իրանցի գործարարներից մոտ 22 միլիոն դոլարի գույք և դրամական միջոցներ հափշտակելու և փողերի լվացման համար: Քննչական կոմիտեն պնդում է, որ «Մուլտի գրուպ կոնցեռն»-ի նախկին գլխավոր տնօրեն, տնօրենների խորհրդի նախագահ Սեդրակ Առուստամյանն ու Արթուր Դալլաքյանն օժանդակել են Ծառուկյանին: