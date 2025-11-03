Սարատովի նավթավերամշակման գործարանը կրկին ենթարկվել է ԱԹՍ-ների հարձակմանը

Ուկրաինայի զինված ուժերն այսօր հայտարարել են, որ գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Սարատովի մարզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին՝ հավելելով, որ «հաջող հարված է հասցվել ու հրդեհ է բռնկվել նավթավերամշակման օբյեկտներից մեկում»:
Զինվորականները նաև հայտարարել են, որ հարվածներ են հասցրել Լուգանսկի օկուպացված շրջանում գտնվող ռուսական ռազմական լոգիստիկ օբյեկտներին։
Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս չեն հայտնել որևէ հարվածի մասին:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը խոցվել է ավելի քան 60 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում՝ 29-ը՝ Սարատովի մարզի երկնքում։