Սարատովի նավթավերամշակման գործարանը կրկին ենթարկվել է ԱԹՍ-ների հարձակմանը

Ուկրաինայի զինված ուժերն այսօր հայտարարել են, որ գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Սարատովի մարզում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին՝ հավելելով, որ «հաջող հարված է հասցվել ու հրդեհ է բռնկվել նավթավերամշակման օբյեկտներից մեկում»:

Զինվորականները նաև հայտարարել են, որ հարվածներ են հասցրել Լուգանսկի օկուպացված շրջանում գտնվող ռուսական ռազմական լոգիստիկ օբյեկտներին։

Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս չեն հայտնել որևէ հարվածի մասին:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը խոցվել է ավելի քան 60 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում՝ 29-ը՝ Սարատովի մարզի երկնքում։


