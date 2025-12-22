Մոսկվայում մեքենայի պայթյունի հետևանքով մահացել է գեներալ-լեյտենանտ Ֆանիլ Սարվարովը

Մոսկվայում, Յասենևայի փողոցում, մեքենայի պայթյունի հետևանքով մահացել է ՌԴ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ պատրաստության վարչության պետ, գեներալ-լեյտենանտ Ֆանիլ Սարվարովը: Այս մասին հայտնում է ՌԴ քննչական կոմիտեն։
Հետաքննությունը սպանության վերաբերյալ տարբեր վարկածներ է քննարկում, որոնցից մեկը կապված է «ուկրաինական հատուկ ծառայությունների կողմից հանցագործության կազմակերպման» հետ։
Shot տելեգրամյան ալիքը հայտնել է, որ մեքենայի պայթյունի պատճառը նախնական տվյալներով ինքնաշեն պայթուցիկ սարքն է եղել, որը պայթել է Kia Sorento-ի շարժվելուց մի քանի վայրկյան անց: Baza-ի տվյալներով, ավտոմեքենան հասցրել է անցնել մի քանի մետր: Վնասվել է մոտակայքում գտնվող առնվազն յոթ մեքենա:
Հարուցվել է քրեական գործ՝ հասարակության համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանության և պայթուցիկ նյութերի անօրինական շրջանառության հատկանիշներով: