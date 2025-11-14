Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Սամվել Կարապետյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ

Գործարար Սամվել Կարապետյան արխիվ
Գործարար Սամվել Կարապետյան արխիվ

Հինգ ամիս անազատության մեջ գտնվող գործարար, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է պաշտպանների բողոքը և կալանքի որոշումն անփոփոխ թողել։ Քննչական կոմիտեն, իր հերթին, միջնորդություն է ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ երկարաձգելու Կարապետյանի կալանքը:

«Իրենք նոր միջնորդությամբ դիմել են դատարան, որպեսզի երկարացնեն Սամվել Կարապետյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը: Մենք դա դարձյալ բացարձակ ապօրինությունների շարքից ենք համարում», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց գործարարի փաստաբաններից Արմեն Ֆերոյանը:

Փաստաբանը փոխանցեց, որ կալանքը երկարաձգելու որոշումը կբողոքարկեն նաև Վճռաբեկ դատարանում, թեև այս ատյանից էլ մեծ ակնկալիքներ չունեն, բայց պայքարելու են, մինչև հասնեն արդարադատության:

«Հաշվի առնելով դատական համակարգի նկատմամբ մեր պատկերացումները, որ գործ ունենք բացարձակ քաղաքական հետապնդման հետ, ակնկալիքներ, կարելի է ասել, չունենք, զրոյականին մոտ են, էլի, Վճռաբեկ դատարանից մեր ակնկալիքները: Հիմա տեսնենք, թե առաջին ատյանի դատարանն այս պայմաններում ինչ որոշում կկայացնի; Եթե մի փոքր օբյեկտիվություն փորձեն դատարանները ցուցաբերել, օր առաջ Սամվել Կարապետյանը պետք է գտնվի ազատության մեջ, քանի որ իր նկատմամբ իրականացված այս խափանման միջոցը կրում է բացարձակապես ապօրինի բնույթ», - ասաց Ֆերոյանը:

Մի միջնորդությունն էլ Դատախազությունն էր ներկայացրել։ Իրավապահների պահանջն էր, որ արձանագրվեր Կարապետյանին վերագրվող տնտեսական բնույթի մեղադրանքներով հիմնավոր կասկածը։ Վերաքննիչ դատարանը, սակայն, անփոփոխ է թողել Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը, որը կասկած չէր տեսել:

60-ամյա Կարապետյանին հունիսին կալանավորեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով, երբ նա եկեղեցին իր ձևով պաշտպանելու մեկնաբանություն արեց: Հետո ավելացրին փողերի լվացման մեղադրանքը, բայց դատարանն արձանագրեց, որ այս մասով հիմնավոր կասկած չկա: Թե կոնկրետ տնտեսական ու ֆինանսական ինչ սխալներ է թույլ տվել գործարարը, Քննչականը չի մանրամասնում:

Փաստաբան Ֆերոյանի գնահատմամբ՝ իրավապահները պարզապես փորձում են տնտեսական բնույթի մեղադրանքերով ծանրացնել Կարապետյանին մեղսագրվող հանցանքը. - «Լրիվ, բացարձակապես ապօրինի տնտեսական մեղադրանքներ բերել Սամվել Կարապետյանին, այսպես ասած, կապելով՝ փորձում են ի ցույց դնեն դատարանին, նաև՝ հանրությանը, որ գործ ունենք ծանր հանցագործության հետ, և պետք է իր կալանքը երկարացվի; Բայց մենք արդեն չորս դատական ակտեր ունենք առանձին՝ երկու հատ առաջին ատյանի, երկու հատ վերաքննիչ ատյանի դատական ակտեր ունենք, որոնցում ուղղակիորեն հիմնավորվել և հաստատվել է, որ այդ արարքներում վերջինիս առնչությունը անգամ մեղսագրվող արարքին բացակայում է, այսինքն՝ հիմնավոր կասկածը բացարձակ գոյություն չունի»:

«Թե հիմա Վճռաբեկ դատարանը ինչ գյուտարարությամբ, այսպես ասած, հանդես կգա և ինչ ապօրինի որոշումներով հանդես կգա, այս պահին դա դժվար է կանխատեսել», - հավելեց փաստաբանը:

Սամվել Կարապետյանի կալանքի երկարաձգման միջնորդության քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 17-ին Հակակոռուպցիոն դատարանում։

Forbes-ի ցանկով միլիարդատերը Հայաստանում քաղաքական հայտ ներկայացրեց կալանավորումից հետո, երբ Ազգային անվտանգության ծառայության նկուղից հայտարարություն տարածեց Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու մտադրության մասին։ «Մեր ձևով»-ը դեռևս շարժում է, հունվարին կդառնա կուսակցություն: Երկքաղաքացի Սամվել Կարապետյանը, սակայն, չի կարող լինել վարչապետի թեկնածու։


