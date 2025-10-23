ՔԿ-ն հայտնում է «Մեր ձևով»-ի հանրահավաքին մասնակցելու համար նյութապես շահագրգռելու մասին, կա կալանավոր

Մի խումբ անձինք նյութապես «շահագրգռել են այլ անձանց մասնակցել» հաջակցություն գործարար Սամվել Կարապետյանին կազմակերպված հավաքին, հայտնում է Քննչական կոմիտեն: Մեկ անձ կալանավորվել է:
Հանրահավաքը տեղի էր ունեցել Երևանի Ազատության հրապարակում հոկտեմբերի 18-ին՝ որպես աջակցություն կալանավորված սրբազաններին և «Տաշիր» ընկերությունների խմբի ղեկավար, կալանավորված Սամվել Կարապետյանին:
Նշվում է, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Գ.Ս.-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ հարկադրելը, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելը), Բ.Ս.-ի և Հ.Մ.-ի նկատմամբ՝ 46-236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ հարկադրելը, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելուն օժանդակելը):
Հ.Մ.-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։
Ավելի վաղ Կարապետյանի առաջնորդած «Մեր ձևով» շարժումը հերքել էր իշխանական լրատվամիջոցներում հայտնված ձայնագրությունը հանրահավաքին մարդկանց հավաքագրելու մասին: