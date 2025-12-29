«Ռուսաստանը պատրաստվում է հարվածել Կիևի կառավարական թաղամասին». Զելենսկի

«Ռուսաստանը պատրաստվում է հարվածել Կիևի կառավարական թաղամասին»,- քիչ առաջ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ մեկնաբանելով Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունները։
Զելենսկին հերքել է ռուսական կողմի պնդումները, որոնց համաձայն անցած գիշեր ուկրաիանական անօդաչուները իբր փորձել են հարվածել Ռուսաստանի նախագահի՝ Նովգորոդի մարզի Վալդայի շրջանում գտնվող նստավայրին։
«Նման հայտարարություններով Մոսկվան ցանկանում է զրոյացնել այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել նախօրեին Մայամիում կայացած բանակցությունների ժամանակ»,- պնդել է Զելենսկին։