Ռուսները շարունակում են թիրախավորել Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները

Կիրակի առավոտյան ռուսական զորքերը հարված են հասցրել Դոնեցկի մարզի էներգետիկ ենթակառուցվածքին, ինչի հետևանքով տարածաշրջանը մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման, հաղորդել է մարզային վարչակազմի ղեկավարը:
Անօդաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակման հետևանքով մասնակիորեն վնասվել են Օդեսայի մարզի Բելգորոդ-Դնեստրովսկի քաղաքի կարևորագույն ենթակառուցվածքների օբյեկտներ, որոշ շրջաններում ժամանակավորապես դադարեցվել է էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը:
Երկրորդ գիշերը անընդեջ անօդաչու թռչող սարքերը գրոհել են Խարկովի մարզի Չուգուև քաղաքը: Լրջորեն վնասվել են կրթական հաստատության շենք, բնակելի տուն, տուժել է մի կին:
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տվյալնելով՝ ընդհանուր առմամբ Խարկովի մարզում գրոհների հետևանքով տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ մի երեխա: