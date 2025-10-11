Մատչելիության հղումներ

Կիևում վերականգնվել է հոսանքից զրկված ավելի քան 800 հազար բաժանորդի էլեկտրամատակարարումը

Կիև, Ուկրաինա, հոկետեմբերի 10, 2025թ.
Կիև, Ուկրաինա, հոկետեմբերի 10, 2025թ.

Կիևում հաջողվել է վերականգնել հոկտեմբերի 10-ի ռուսական զանգվածային ավիահարվածի հետևանքով հոսանքից զրկված ավելի քան 800 հազար ընտանիքի էլեկտրամատակարարումը:

Նշվում է, մնացել են միայն մի քանի տեղային վթարներ։

Կիևի քաղաքային ռազմական վարչակազմն, իր հերթին, շաբաթ առավոտյան հայտնել է տրամվայների և տրոլեյբուսների երթևեկության վերսկսման մասին:

Ռուսաստանը հոկտեմբերի 10-ի գիշերը հրթիռներով և դրոններով լայնածավալ հարված է հասցրել Ուկրաինայի տարածքին։ Հարձակման հետևանքով երկրի մի քանի շրջաններում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանումներ են գրանցվել, Կիևում հրդեհվել է 17 հարկանի բնակելի շենք, ջրի մատակարարման հետ կապված խափանումներ են եղել։

Հոկտեմբերի 11-ի գիշերը ռուսական դրոնները հարձակվել են Օդեսայի վրա. քաղաքի որոշ շրջաններում հոսանք չկա: Օդեսայի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը հայտնել է, որ կա մեկ տուժած:

Ուրբաթ ուշ երեկոյան ռուսական հարվածի տակ է հայտնվել նաև Չեռնիգովի մարզը։ Հարձակման հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, ևս չորսը՝ վիրավորվել ։

