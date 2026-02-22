Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա մոտ 50 հրթիռ և 300 անօդաչու թռչող սարք է արձակել, կան զոհեր, վիրավորներ

Ուկրաինա - Կիևում ռուսների հարվածների հետևանքները, 22-ը փետրվարի, 2026թ.
Ուկրաինա - Կիևում ռուսների հարվածների հետևանքները, 22-ը փետրվարի, 2026թ.

Փետրվարի լույս 22-ի գիշերը ռուսական բանակը համակցված հարված է հասցրել Ուկրաինայի կենսական ենթակառուցվածքներին՝ օգտագործելով 48 հրթիռ, այդ թվում 22-ը՝ բալիստիկ, և 297 հարվածային անօդաչու թռչող սարք, հաղորդում են Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը: Հրթիռներից 14-ը և անօդաչուներից 23-ը հարվածել են 14 կետերի:

Հարվածի հիմնական ուղղություններն էին Կիևի, Օդեսայի, Կիրովոգրադի և Պոլտավայի մարզերը:

«Մոսկվան շարունակում է հարվածների մեջ ավելին ներդնել, քան դիվանագիտությունում», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

Կիևի մարզային վարչակազմի ղեկավար Նիկոլայ Կալաշնիկը հայտնել է, որ Ֆաստովի շրջանում ռուսական հարվածի հետևանքով 49-ամյա տղամարդ է զոհվել, փլատակներից ութ մարդ է դուրս բերվել: Հայտնի է Կիևի մարզում 15 տուժածների մասին, նրանց թվում՝ չորս երեխա:

Մայրաքաղաք Կիևում շենք է վնասվել, այնտեղ հրդեհ է բռնկվել: Երկու մարդ հոսպիտալացվել է:

Զապորոժիեի մարզում անցած մեկ օրում հրետանային կրակի և անօդաչուների գրոհների հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, հաղորդել է մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը:

Ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև Խերսոնի, Նիկոլաևի, Սումիի մարզերում:



