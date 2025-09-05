Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը և Հնդկաստանը միասին են արգելափակել Ադրբեջանի անդամակցությունը ՇՀԿ-ին. APA

Չինաստան - ՇՀԿ գագաթնաժողովը Տյանցզինում, 1-ը սեպտեմբերի, 2025թ.
Չինաստան - ՇՀԿ գագաթնաժողովը Տյանցզինում, 1-ը սեպտեմբերի, 2025թ.

Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Ադրբեջանի անդամակցության արգելափակումը նախաձեռնել է ոչ միայն Հնդկաստանը, այլև Ռուսաստանը, հաղորդում է ադրբեջանական APA գործակալությունը` վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։

Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը փոխանցում է, որ Ադրբեջանի անդամակցության արգելափակման հարցը քննարկվել է Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ժամանակ, և կողմերը համաձայնության են եկել այդ հարցում միասնական դիրքորոշում հայտնել:

«Ռուսաստանը Հնդկաստանին դուրս է բերել առաջին պլան՝ ինքը մնալով ստվերում», - դիվանագիտական աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում APA գործակալությունը։


