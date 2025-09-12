Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը և Բելառուսը «Զապադ 2025» զորավարժություններ են սկսում

Բելառուս - Ռուսաստանցի զինծառայողները «Զապադ 2025» զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով ժամանում են Բորիսով, հունիս, 2025թ.
Բելառուս - Ռուսաստանցի զինծառայողները «Զապադ 2025» զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով ժամանում են Բորիսով, հունիս, 2025թ.

Ռուսաստանը և Բելառուսն այսօր «Զապադ 2025» զորավարժություններ են սկսում, որոնք երկու երկրների տարածքում կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 16-ը:

Զորավարժությունները, որոնցում ներգրավվելու է 7-8 հազար զինծառայող, մեկնարկում են ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի՝ Լեհաստանի տարածք ներխուժմանը հաջորդած լարվածության աճի ֆոնին:

Ռուսաստանցի պաշտոնյաների փոխանցմամբ՝ զորախաղերի ընթացքում հետ է մղվելու պայմանական թշնամին, խաղարկվելու է նաև միջուկային զենքի կիրառումը պլանավորելու սցենար:

Վերլուծաբանների կարծիքով՝ զորավարժության հիմնական նպատակն է ցուցադրել, որ ռուսական զինված ուժերը հզոր են մնում՝ չնայած Ուկրաինայում երեքուկես տարի շարունակվող պատերազմին:

ՆԱՏՕ-ն և հարևան երկրները ուշադիր հետևում են զորավարժություններին՝ մտահոգություններ ունենալով դրանց թափանցիկության ենթադրյալ պակասի և հնարավոր սադրանքների հետ կապված:

«Զապադ» («Արևմուտք») խորագրով նախորդ զորավարժություններն անցկացվել էին 2021 թվականին և օգտագործվել էին որպես քողարկում ռուսական զորքերի Բելառուս մտնելու համար, որտեղից էլ նրանք 2022-ի փետրվարին ներխուժեցին Ուկրաինա: Այն ժամանակ զորախաղերին մասնակցում էր շուրջ 200 հազար զինծառայող:

