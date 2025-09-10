Մատչելիության հղումներ

Մինսկը պնդում է, որ նախապես տեղեկացրել է Լեհաստանին սահմանը հատած ԱԹՍ-երի մասին

Բելառուսի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի պետ Պավել Մուրավեյկոն, արխիվ
Բելառուսի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի պետ Պավել Մուրավեյկոն, արխիվ

Բելառուսի իշխանությունները պնդում են, որ նախապես տեղեկացրել էին Լեհաստանին սահմանը հատած ԱԹՍ-երի մասին։ Այսօր այդ մասին է հայտարարել Բելառուսի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի պետ Պավել Մուրավեյկոն։

Նրա խոսքով՝ ԱԹՍ-երը ներգրավված էին եղել Ուկրաինայի տարածքում ընթացող ռազմական գործողություններին, սակայն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների գործողությունների ընթացքում անկառավարելի էին դարձել՝ հայտնվելով հարևան պետությունների տարածքում։

«Մոլորված ԱԹՍ-երի մի մասը ոչնչացվել է մեր երկրի ՀՕՊ ուժերի կողմից՝ Բելառուսի օդային տարածքում։ Սեպտեմբերի 9-ի 23։00-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ի 4։00 մեր հերթապահ ուժերը տեղեկատվություն էին փոխանակում Լեհաստանի և Լիտվայի ՀՕՊ ուժերի հետ։ Տեղեկացնելով նրանց անհայտ թռչող օբյեկտների մոտենալու մասին՝ մենք հնարավորություն տվեցինք լեհական կողմին օպերատիվորեն արձագանքել և օդ բարձրացնել իրենց հերթապահ ուժերը», - հայտարարել է Բելառուսի Զինված ուժերի ԳՇ պետը։



