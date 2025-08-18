Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռով հարվածել է Խարկովին՝ վիրավորելով առնվազն 11 մարդու

Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռով հարվածել է Խարկովի բնակելի թաղամասերից մեկին՝ վիրավորելով առնվազն 11 մարդու, տեղեկացրել են ուկրաինական իշխանությունները կիրակի երեկոյան։
Վիրավորների թվում է նաև 13-ամյա աղջիկ, հայտնել է Խարկովի մարզպետ Օլեգ Սինեգուբովը։
Ուկրաինայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը, որը գտնվում է երկրի հյուսիս-արևելքում՝ Ռուսաստանի սահմանի մոտ, պատերազմի սկսվելուց ի վեր պարբերաբար ենթարկվում է ռուսական հրթիռային և անօդաչու սարքերի հարձակումների։
«Պայթյունի ալիքը ջարդել է հարակից բնակելի շենքերի պատուհանները», - հայտնել է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը՝ հավելելով, որ որոշ բնակիչների տարհանել են։
Երկու կողմերն էլ հերքում են, թե թիրախավորում են քաղաքացիական բնակչությանը, սակայն պատերազմում արդեն զոհվել են հազարավոր մարդիկ, որոնց մեծ մասը՝ ուկրաինացիներ։