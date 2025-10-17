Ռուսաստանը 15-21 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ուկրաինացի 15 գերեվարված զինվորների

Ռուսաստանի ռազմական դատարանը ուկրաինական աշխարհազորի տասնհինգ անդամների խիստ ռեժիմի ուղղիչ գաղութում 15-21 տարվա ազատազրկման է դատապարտել՝ մեղավոր ճանաչվելով «ահաբեկչական խմբավորմանը» մասնակցելու համար, հայտնում է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը:
Տղամարդիկ Այդար գումարտակի անդամներ էին, որոնք գերի էին վերցվել 2022 թվականին: Նրանց դատավարությունը տեղի է ունեցել Ռոստով քաղաքի ռազմական դատարանում՝ փակ դռների հետևում:
Իրավապաշտպան խմբերը, այդ թվում՝ Ռուսաստանի «Մեմորիալը», պնդում են, որ տղամարդկանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը ռազմագերիների հետ վարվելակերպի վերաբերյալ Ժնևի կոնվենցիաների խախտում է։ Ռուսաստանը չի ընդունում սա:
Տղամարդկանց դեմ մեղադրանքները վերաբերում էին 2014 թվականի օգոստոսից մինչև 2022 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածին: Նրանք մեղադրվում էին արգելված ահաբեկչական խմբավորմանը մասնակցելու և «իշխանության բռնի զավթմանն ու Ռուսաստանի սահմանադրական կարգի տապալմանն» ուղղված գործողություններ կատարելու համար։
Ռուսական «Մաշ» լրատվական կայքը նշել է՝ մեղադրյալ տղամարդկանց փաստաբանը հայտարարել է, թե նրանցից երկուսն ընդունել են իրենց մեղքը, բայց մյուս 13-ը պատրաստվում են բողոքարկել։