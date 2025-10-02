Ռուսաստանի դատարանը «Յաշկինո»-ի հիմնադրին ծայրահեղական է ճանաչել

Ռուսաստանի դատարանը քաղցրավենիք արտադրող հայտնի «Յաշկինո» ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Նիկոլայ Շտենգելովին ծայրահեղական է ճանաչել ու պահանջել բռնագանձել նրա 497 միլիարդ ռուբլի կազմող ակտիվերը։
Վերահսկող մարմինն իր դիմումում նշել էր, թե նա 2014 թվականից կիսում է Ուկրաինայի իշխանությունների ծայրահեղական քաղաքականությունն ու ֆինանսով աջակցել է ազգայնական գումարտակներին, իսկ պատերազմի մեկնարկից հետո ուկրաինական ուժերին սննդամթերք է մատակարարել։ Forbes-ը նրա կարողությունը 1․4 միլիարդ դոլար է գնահատում։ Բիզնեսմենն Ավստրալիայում է բնակվում։