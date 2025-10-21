Ավելի քան 200 բեռնատար փակել է Բագրատաշենի անցակետը

Բագրատաշենի անցակետի մոտ ավելի քան 200 բեռնատար է կուտակվել: Բեռնատարներն անցնում են դեպի Հայաստան անցակետը, և այդտեղ հայ վարորդները, որոնք երեկվանից այստեղ բողոքի ակցիա են իրականացնում, փակել են ճանապարհը: Այս ակցիայի պատճառով հնարավոր չէ մուտք գործել Բագրատաշեն-Նոյեմբերյան խաչմերուկից այն կողմ՝ դեպի Հայաստան։
Մուտքը մարդատար մեքենաների համար բաց է:
Բեռնատարների վարորդները պահանջում են Ռուսաստանի հետ համաձայնության գալ, որպեսզի գոնե մինչև ուրբաթ օրը հնարավորություն ունենան անարգել մուտք գործել ՌԴ և առանց արտաքսման հնարավորության վերադառնալ Հայաստան։ Նրանք այս նույն պահանջով վերջին օրերին ցույց էին անում կառավարության շենքի դիմաց։ Այժմ նրանք տարբեր անցակետերում, այդ թվում նաև Բավրայում և Գոգավանում են բողոքի ակցիա անցկացնում։
Այստեղ բեռնատարների թիվը գնալով ավելանում է: Վարորդներից մեկը «Ազատությանը» փոխանցեց, որ նրանց թիվը մոտենում է 250-ին:
Վարորդներն ասում են՝ իրենց բողոքը կշարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունից հստակ պատասխան չեն ստացել։ Երեկ նրանց հետ հանդիպման ժամանակ կառավարության անդամները նշել են, որ ուրբաթ օրն է նախատեսված ԵԱՏՄ-ում քննարկել այս հարցը։ Վարորդների խոսքով՝ բավականին մեծ կուտակումներ այս պահին նաև Լարսի անցակետում կան: Այնտեղ գտնվող բեռնատարների վարորդները մտավախություն ունեն, որ սահմանն անցնելու դեպքում կարող են արտաքսման վտանգի առաջ կանգնել:
Բագրատաշենի անցակետը փակած վարորդները մինչև օրվա ավարտն են ժամանակ տվել գործադիրին, սպառնում են ճանապարհը փակել նաև մարդատար մեքենաների համար:
ՌԴ-ի միգրացիոն օրենքների խստացման հետևանքով վարորդները տարվա ընթացքում ոչ թե 180, այլ 90 օր կարող են մնալ ՌԴ տարածքում: Այս ժամկետը խախտողները տուգանվում են, անգամ ձերբակալվում ու արտաքսվում ՌԴ-ից՝ 3-5 տարվա մուտքի արգելքով: Վարորդները պնդում են, որ չեն կարող տեղավորվել 90 օրվա մեջ, որովհետև դրա մեծ մասը Լարսում են անցկացնում:
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն Պապոյանի խոսքով՝ երբ այդ որոշումը ՌԴ-ում ուժի մեջ է մտել, իրենք սկսել են աշխատել ռուս գործընկերների հետ, նամակ են ուղարկել, հետո ուղիղ բանակցել ու ստացել արձագանք, որ հասկանում են, պրոբլեմը կփորձենք լուծել: Այնուհետև, ըստ նախարարի, ստացել են տեղեկություն, որ ինչ-որ գործընթաց սկսվել է, այսինքն՝ նախագիծ է մշակվել, որը ներքին շրջանառության մեջ է:
Պապոյանն ընդգծել է՝ հարցը քննարկվելու է հոկտեմբերի 24-ին ԵԱՏՄ-ի նիստում: