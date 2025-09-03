Ռուսական ուժերի գիշերային հերթական զանգվածային հարձակումը Զելենսկին որակում է «անպատժելիության ցուցադրություն»

Ռուսական ուժերի՝ գիշերն իրականացրած հերթական զանգվածային հարձակումն Ուկրաինայի նախագահը որակել է «անպատժելիության ցուցադրություն»:
Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ անցած գիշեր ռուսական ուժերն ավելի քան 500 դրոն և հրթիռ են արձակել Ուկրաինայի տարածքների ուղղությամբ։
«Հիմնական թիրախները քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են, այդ թվում՝ էներգետիկ օբյեկտները, տրանսպորտային հանգույցը, նույնիսկ ավտոտնակի կոոպերատիվը և ռուսների համար սովորական դարձած բնակելի հատվածները», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը:
Տեղեկացնելով ավերածությունների մասին՝ Զելենսկին պնդել է, որ դրանք պետք է «արձագանքի արժանանան աշխարհի կողմից»։