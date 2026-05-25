Ռուսական հարվածներից Ուկրաինայում 2 զոհ, 19 վիրավոր կա

Ռուսաստանի զինված ուժերի հրթիռային հարձակման հետևանքով այսօր Խարկովում զոհվել է 2, վիրավորվել՝ 19 մարդ, հայտնել են տեղական իշխանությունները։
Հաղորդվում է, որ հարձակման ժամանակ հարվածներ են հասցվել քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, պահեստներին և տրանսպորտային միջոցներին:
Ռուսական կողմն էլ այսօր հայտնեց, թե սահմանային Բելգորոդի և Բրյանսկի շրջաններում Ուկրաինայի կողմից իրականացված հարվածների հետևանքով երկու մարդ է զոհվել:
Ուկրաինական իշխանությունները նախօրեին հայտնել էին, որ Ռուսաստանի կողմից Կիևի ուղղությամբ իրականացված ինտենսիվ ռմբակոծությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն չորս մարդ, հարյուրից ավելին՝ վիրավորվել:
Կիևն ու Մոսկվան հաղորդել էին, որ Ռուսաստանն այդ հարվածների ժամանակ օգտագործել է իր «Օրեշնիկ» գերձայնային բալիստիկ հրթիռը: Մոսկվան հայտնեց, թե դա ի պատասխան Կիևի կողմից Ռուսաստանում քաղաքացիական օբյեկտների վրա հասցված հարվածների է արվել:
Ուկրաինան հերքում է քաղաքացիական անձանց թիրախավորելու մեղադրանքը: