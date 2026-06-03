Ռուսական հարվածներից հետո՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այցելել է Կիև

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այսօր անսպասելի այցով ժամանել է Կիև՝ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված մի շարք լայնածավալ մահաբեր հարձակումներից հետո։
Սպասվում է, որ Ռյուտեի հետ կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Ուկարինայի առաջնորդը կոչ է արել պաշտպանական դաշինքի անդամ երկրներին աջակցել Ուկրաինային՝ ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարձակումներից պաշտպանվելու հարցում։
Այս այցից ժամեր առաջ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածներ են հասցրել Սանկտ Պետերբուրգի էներգետիկ և ռազմական օբյեկտներին, որտեղ պաշտոնյաներն ու արտասահմանից ժամանած բարձրաստիճան հյուրերը հավաքվել էին երկրի գլխավոր տնտեսական համաժողովներից մեկին մասնակցելու համար։
Մեկ օր առաջ էլ Կիևի և Դնեպրի վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով զոհվել էր 23 մարդ։