Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական հարվածներից հետո՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այցելել է Կիև

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին (լուսանկարում՝ աջից) դիմավորում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը, Կիև, հունիսի 3,2026թ.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին (լուսանկարում՝ աջից) դիմավորում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը, Կիև, հունիսի 3,2026թ.

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այսօր անսպասելի այցով ժամանել է Կիև՝ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կողմից իրականացված մի շարք լայնածավալ մահաբեր հարձակումներից հետո։

Սպասվում է, որ Ռյուտեի հետ կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Ուկարինայի առաջնորդը կոչ է արել պաշտպանական դաշինքի անդամ երկրներին աջակցել Ուկրաինային՝ ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարձակումներից պաշտպանվելու հարցում։

Այս այցից ժամեր առաջ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածներ են հասցրել Սանկտ Պետերբուրգի էներգետիկ և ռազմական օբյեկտներին, որտեղ պաշտոնյաներն ու արտասահմանից ժամանած բարձրաստիճան հյուրերը հավաքվել էին երկրի գլխավոր տնտեսական համաժողովներից մեկին մասնակցելու համար։

Մեկ օր առաջ էլ Կիևի և Դնեպրի վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով զոհվել էր 23 մարդ։

XS
SM
MD
LG