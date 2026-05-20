Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական հարվածից Դնեպրում զոհեր կան

Սումիի շրջանը՝ ռուսական հարձակումից հետո, 20-ը մայիսի, 2026թ․
Սումիի շրջանը՝ ռուսական հարձակումից հետո, 20-ը մայիսի, 2026թ․

Ուկրաինայի արևելյան Դնեպր քաղաքին ռուսական հարվածների հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, վիրավորվել՝ վեցը, հայտնում են տարածաշրջանային ռազմական իշխանությունները։

«Դնեպրի վրա գիշերային հարձակման ընթացքում երկու մարդ զոհվել է, վեցը՝ վիրավորվել», - տելեգրամյան ալիքում գրել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան։

Վիրավորում ստացածներից հինգը հոսպիտալացվել են, նրանցից երեքի վիճակը ծանր է գնահատվում, հավելել է նա։

Հյուսիսարևելյան Սումիի շրջանին «թշնամու անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումներից» առնվազն վեց մարդ է վիրավորվել, տեղեկացնում են պաշտոնյաները։

Սումիի շրջանի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովի խոսքով՝ Մոսկվան Կոնոտոպ և Շոստկա համայնքներում բնակելի թաղամասերի է հարվածել։

Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է նաև Օդեսայի բնակելի թաղամասերին հասցված վնասների մասին:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ գիշերը 273 ուկրաինական ԱԹՍ են խոցել և ոչնչացրել։

XS
SM
MD
LG