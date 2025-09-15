Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական ակտիվները բռնագանձելու արևմտյան երկրների փորձերն անպատասխան չեն մնա. Պեսկով

Ռուսական ակտիվները բռնագանձելու արևմտյան երկրների փորձերը Մոսկվան անպատասխան չի թողնի: «Նման քայլերն անպատասխան չեն մնա»,- ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը՝ տեղակացնելով, թե սեփականությունը պաշտպանելու համար իրավական ճանապարհով կգնան։

Վերջին օրերին լրատվամիջոցները գրում են՝ Եվրամիությունը նոր տարբերակներ է փնտրում, թե ինչպես ռուսական սառեցված միջոցներով օգնել Ուկրաինային։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո արևմտյան երկրները սառեցրել են հիմնականում Եվրոպայում պահվող ռուսական ակտիվները։ Ըստ Reuters-ի՝ սառեցված միջոցներն ընդհանուր 300-ից 350 միլիարդ դոլար են կազմում:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG