Ռուս զինվորն ազատազրկման է դատապարտվել ուկրաինական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի համար

Գերությունից վերադարձած ռուս զինվորականին Մոսկվայի դատարանը չորս տարվա ազատազրկման է դատապարտել ուկրաինական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի համար,- հայտնում է Медиазона-ն:
Սպանության գործով ռուսական բանտում տասը տարի անցկացրած Պավել Գուգուևին 2023-ի մայիսին պատերազմելու են ուղարկել, նա գերության մեջ հարցազրույց է տվել ուկրաինացի լրագրող Դմիտրի Կարպենկոյին։
Ավելի քան 2 ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում նա պատմում էր, թե ինչպես է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իրեն խոստացել թիկունքում ծառայել, հետո, սակայն, կրակային վաշտ տարել։