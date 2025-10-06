Մատչելիության հղումներ

Ռուս զինվորն ազատազրկման է դատապարտվել ուկրաինական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի համար

Ռուսական հարվածի հետևանքները Դոնեցկի մարզում, օգոստոս, 2025թ.
Ռուսական հարվածի հետևանքները Դոնեցկի մարզում, օգոստոս, 2025թ.

Գերությունից վերադարձած ռուս զինվորականին Մոսկվայի դատարանը չորս տարվա ազատազրկման է դատապարտել ուկրաինական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի համար,- հայտնում է Медиазона-ն:

Սպանության գործով ռուսական բանտում տասը տարի անցկացրած Պավել Գուգուևին 2023-ի մայիսին պատերազմելու են ուղարկել, նա գերության մեջ հարցազրույց է տվել ուկրաինացի լրագրող Դմիտրի Կարպենկոյին։

Ավելի քան 2 ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում նա պատմում էր, թե ինչպես է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իրեն խոստացել թիկունքում ծառայել, հետո, սակայն, կրակային վաշտ տարել։

