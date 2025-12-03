Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները շարունակվում են «փորձագիտական մակարդակով». Կրեմլ

Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելուն ուղղված ԱՄՆ-ի որոշ առաջարկներ ընդունել է, որոշները՝ մերժել, այսօր հայտարարել է Կրեմլը, ընդգծելով, որ ռուսական կողմը պատրաստ է հանդիպել ամերիկացի բանագնացներին այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի՝ համաձայնության հասնելու համար։
Հայտարարությունը հնչել է Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի և փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների միջև Մոսկվայում ժամեր առաջ կայացած բանակցություններից հետո, որոնց ավարտին Կրեմլը հաղորդեց, որ «փոխզիջումային տարբերակներ դեռևս չեն գտնվել»։
Պուտինի խոսնակը միաժամանակ տեղեկացրել է, որ այժմ ռուս-ամերիկյան բանակցությունները շարունակվում են «փորձագիտական մակարդակով»։
Նախագահ Պուտինն իր հերթին երեկ պնդել էր, թե եվրոպական տերությունները փորձում են խափանել խաղաղության բանակցությունները՝ առաջարկելով գաղափարներ, որոնք բացարձակապես անընդունելի են Ռուսաստանի համար։ Բանակցությունների մանրամասները, սակայն, պաշտոնապես չեն հրապարակվել։