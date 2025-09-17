Մատչելիության հղումներ

Ռուբեն Վարդանյանը «միջնորդել է հարցաքննել» Փաշինյանին, Մինսկի խմբի անդամներին, խաղաղապահների հրամանատարներին

Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվում դատական նիստի ժամանակ «միջնորդել է հարցաքննել» վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամներին և Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին իր դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։

Միջազգային անկախ լրատվամիջոցների ու իրավապաշտպանների բացակայությամբ ընթացող դատերի մասին տեղեկություններ է հաղորդում ադրբեջանական պետական «Ազերթաջ» գործակալությունը: Ըստ այս աղբյուրի՝ Վարդանյանը ներկայացրել է նաև այլ միջնորդություն։ Նա նշել է, որ զինվորական չէ և համաձայն չէ իր գործը Բաքվի ռազմական դատարանում քննելու որոշման հետ։

Հաղորդվում է, որ նախկին պետնախարարը նաև միջնորդել է դատարանում հարցաքննել Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատարներին՝ ասելով, որ համաձայն չէ սահմանը հատելու ապօրինի մեղադրանքի հետ:

Միջնորդությունները կամ չեն քննարկվել, կամ մերժվել են:

Ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում։ Գերեվարվածների շարքում են արցախցի 8 պաշտոնյաները, որոնց Բաքուն ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել՝ ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։

Ռուբեն Վարդանյանի դատաքննությունը Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին է ընթանում Բաքվի ռազմական դատարանում:

Վարդանյանը մեղադրվում է չորս տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից, պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։



