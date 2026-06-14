Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Reuters-ը նոր մանրամասներ է հաղորդում ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի նախագծից

Իրանական հրթիռի մոդել Թեհրանում, արխիվ
Իրանական հրթիռի մոդել Թեհրանում, արխիվ

Ըստ իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի՝ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև փոխըմբռնման հուշագրի նախագիծը մի շարք հարցերի է անդրադառնում՝ Իրանի միջուկային ծրագրից մինչև Հորմուզի նեղուցի վերաբացում և նավթամթերքի արտահանման դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների չեղարկում, իսկ վերջնական համաձայնագիրը կքննարկվի համաձայնեցումից հետո առաջիկա 60 օրերին, հայտնում է Reuters-ը։

Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով՝ հուշագրի նախագիծը ներառում է հետևյալը․

Հորմուզի նեղուցը

  • Իրանն անհապաղ բոլոր առևտրային նավերի համար վերաբացում է Հորմուզի նեղուցը, իսկ ԱՄՆ-ն վերացնում է իրանական նավահանգիստների շրջափակումը։ ԱՄՆ-ի կողմից շրջափակման վերացումը կսկսվի հուշագրի ստորագրումից անմիջապես հետո և կավարտվի 30 օրվա ընթացքում։


Ֆինանսական

  • Ֆինանսական մասով՝ ԱՄՆ-ն համաձայնել է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ չկիրառել մինչև վերջնական համաձայնագրի կնքումը
  • Կոնկրետ ժամանակահատվածի համար Միացյալ Նահանգները կչեղարկի իրանական նավթամթերքի դեմ սահմանված պատժամիջոցները՝ թույլ տալով Թեհրանին վաճառել նավթը և շահույթ ստանալ։
  • ԱՄՆ-ն պատրաստ է ազատել Իրանի սառեցված 25 մլրդ դոլարի ակտիվները:


Միջուկային հարցը

  • Թեհրանը համաձայն է, որ ո՛չ կարտադրի, ո՛չ էլ կձեռք բերի միջուկային զենք։
  • Վերջնական համաձայնագրին հասնելուց հետո Իրանը կպահպանի իր միջուկային ծրագրի ներկայիս կարգավիճակը՝ զերծ մնալով ուրանի հետագա հարստացումից և միջուկային օբյեկտների ընդլայնումից։
  • Իրանի միջուկային ծրագիրը, ուրանի հարստացման գործունեությունը և բարձր հարստացված ուրանի պաշարների կառավարման մեխանիզմները կբանակցվեն հուշագրի ստորագրումից հետո 60 օրվա ընթացքում և կհամաձայնեցվեն վերջնական համաձայնագրում։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Թեհրանը «դեռ» վերջնական որոշում չի կայացրել ԱՄՆ-ի հետ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ. «Ֆարս»

Թրամփը հայտնել է՝ Իրանի հետ համաձայնագիրը կստորագրվի այսօր, Թեհրանից չեն մեկնաբանել

Թրամփը G7-ի շրջանակում կհանդիպի Մերձավոր Արևելքի առաջնորդների հետ և կմասնակցի Ուկրաինայի վերաբերյալ նիստին. Reuters

Իրանը հայտարարել է, որ Իսլամաբադի հուշագրի ստորագրումը կիրակի տեղի չի ունենա

Պակիստանը հայտարարել է՝ 24 ժամվա ընթացքում սպասվում է ԱՄՆ-Իրան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը
XS
SM
MD
LG