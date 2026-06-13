Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը հայտարարել է, որ Իսլամաբադի հուշագրի ստորագրումը կիրակի տեղի չի ունենա

Իսլամաբադի հուշագրի ստորագրման ճշգրիտ ժամկետը կիրակի օրը չի լինի, պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ հայտնել է Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Էսմայիլ Բաղային:

Բաղային ասել է, որ առաջիկա օրերին Իսլամաբադի հուշագրի ստորագրման հնարավորությունը չի կարելի բացառել, սակայն հավելել է, որ ստորագրման ամսաթվի վերաբերյալ ցանկացած մեկնաբանության հարցում պետք է «զգուշություն ցուցաբերել՝ մյուս կողմի երկմտանքի պատճառով»։

Այսօր ավելի վաղ Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը համաձայնության են եկել Մերձավոր Արևելքում ամիսներ շարունակվող հակամարտությանը վերջ դնելու խաղաղության համաձայնագրի շրջանակի շուրջ, և համաձայնագրի վերջնական տեքստը ձեռք է բերվել։

Շարիֆը հավելել էր, որ Պակիստանն այժմ պատրաստվում է էլեկտրոնային ստորագրման, որը սպասվում է առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում։ Ըստ Շարիֆի, դրանից հետո՝ հաջորդ շաբաթ արդեն տեղի կունենան տեխնիկական մակարդակի բանակցություններ։

Համաձայնեցված տեքստի մասնրամասները դեռ չեն հրապարակվել։

XS
SM
MD
LG