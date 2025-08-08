Reuters. Հայաստանը և Ադրբեջանը կստորագրեն ԱՄՆ միջնորդությամբ նախնական խաղաղության համաձայնագիր

Քիչ առաջ Reuters-ը, հղում անելով Սպիտակ տան խոսնակին, հաղորդեց, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ կայանալիք հանդիպման ժամանակ կստորագրեն ԱՄՆ միջնորդությամբ կնքված նախնական խաղաղության համաձայնագիր:
Փաստաթղթի նպատակն է, ըստ գործակալության, ամրապնդել երկու երկրների միջև տնտեսական կապերը տասնամյակներ տևած հակամարտությունից հետո:
Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Աննա Քելլին լրագրողներին հայտնել է, որ Թրամփը առանձին համաձայնագրեր կստորագրի Հայաստանի, հետո՝ Ադրբեջանի հետ՝ էներգետիկայի, տեխնոլոգիաների, տնտեսական համագործակցության, սահմանային անվտանգության, ենթակառուցվածքների և առևտրի վերաբերյալ։
Ըստ Reuters-ի` համաձայնագիրը ԱՄՆ-ին կտա բացառիկ իրավունք Հարավային Կովկասով անցնող ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի զարգացման նկատմամբ, որը կկոչվի «Թրամփի ուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար»։
«Առաջին հերթին պարզ չէ, թե ինչպես են այսօր ստորագրվելիք համաձայնագրերը լուծելու այնպիսի խնդրահարույց հարցեր, ինչպիսին են ընդհանուր սահմանների սահմանազատումը և Հայաստանի Սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը», - Վաշինգտոնից հաղորդում է Reuters-ի թղթակիցը` հավելելով, որ ամերիկացի պաշտոնյաներն այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ շրջանցել են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։