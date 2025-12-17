ՌԴ փոխվարչապետ Օվերչուկը Հայաստանում է

Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, «Ազատության» տեղեկություններով, Հայաստանում է։ Նրա այցի և հանդիպումների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն դեռ չկա։
Նախորդ շաբաթ նա հայտարարել էր, որ ինչ-որ պահի Հայաստանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև․ երկու դաշինքներում միաժամանակ մնալը անհնար է:
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների չորրորդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինն էլ երեկ ասել էր, որ ռուսական կողմը պատրաստ է խորհրդակցել Երևանի հետ «Թրամփի ուղի» նախաձեռնության պարամետրերի և Մոսկվայի հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ:
ՀՀ իշխանությունից պնդել էին, որ «Թրամփի ուղու» նախագծում ռուսների հետ նրանց մասնակցության վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։