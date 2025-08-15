Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ Պետդումայի խոսնակը Փհենյանում հանդիպել է Կիմ Չեն Ընի հետ

Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, արխիվ
Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը, արխիվ

Ռուսաստանի Պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը պաշտոնական այցով Փհենյանում հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընին, հինգշաբթի օրը հաղորդել է Ռուսաստանի խորհրդարանը։

Վոլոդինը, որը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սերտ դաշնակիցն է, Ռուսաստանի առաջնորդի ողջույններն է փոխանցել, ինչպես նաև շնորհակալություն հայտնել Կիմին Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին Հյուսիսային Կորեայի աջակցության համար։

Պուտինը երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Կիմի հետ և տեղեկացրել նրան ուրբաթ օրը Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ նախատեսվող բանակցությունների մասին։

KCNA-ի համաձայն՝ Պուտինին ուղղված նամակում Կիմը նշել է, որ Հյուսիսային Կորեայի և Ռուսաստանի զինվորները ռազմաճակատում ձևավորել են «բարեկամություն և միասնություն»՝ պայքարելու «փոխադարձ թշնամու» դեմ, որի անունը նա չի նշել։

Փհենյանն ու Մոսկվան երկուսն էլ հաստատել են Հյուսիսային Կորեայի զինծառայողների տեղակայումը՝ աջակցելու Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակմանը Կուրսկի մարզի վերադարձի համար։

Հունիսին Հարավային Կորեայի հետախուզական ծառայությունը հայտնել էր, որ Հյուսիսային Կորեան, հնարավոր է, պատրաստ է ավելի շատ զինվորներ ուղարկել Ռուսաստան։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG