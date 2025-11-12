Ռազգիլդեևը դատական վերջին խոսքում իրեն մեղավոր չճանաչեց գյումրեցի կնոջ մահվան գործով

Գյումրեցի կնոջը դաժան ծեծի հետևանքով մահվան հասցնելու գործով դատավարությունը ավարտվում է: Վաղը կհրապարակվի դատավճիռը, իսկ այսօր ամբաստանյալը՝ ռուսական 102-րդ ռազամաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևը, վերջին խոսքով հանդես եկավ: Նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում և պնդեց, որ ոչ նախաքննության, և ոչ էլ դատավարության ընթացքում չապացուցվեց իր մեղավորությունը:
«Արդեն 7 տարի է՝ կանգնած եմ ձեր առջև՝ պաշտպանելով իմ միակ իրավունքը՝ անմեղ ճանաչվելու իրավունքը այնտեղ, որտեղ ես մեղավոր չեմ և երբեք մեղավոր չեմ եղել», - ասաց նա:
Մեղադրող դատախազը միջնորդել էր դատարանին ութ տարվա ազատազրկման դատապարտել գյումրեցի կնոջ մահվան գործով մեղադրյալ ռուս զինծառայողին և նրան մեղավոր ճանաչել անզգուշությամբ տուժողի մահվանը հանգեցրած ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու հոդվածով: Դատարանում դատախազը հայտարարել էր, թե մոտ յոթ տարի առաջ՝ 2018-ի դեկտեմբերին, Ռազգիլդեևը ևս երկու ռուս զինծառայողների հետ Գյումրիում մի քանի գիշերային ակումբներում են շրջել, վիսկի խմել ու զվարճացել:
57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանին առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում «Սլաբոտկա» թաղամասում է հանդիպել, կինը աշխատանքի գնալիս է եղել ու մինչ մահանալը հասցրել է պատմել, թե ով է եղել իր վրա հարձակվողը: Ջուլիետա Ղուկասյանի մահվան պատճառը, ըստ դատաբժիշկների, գանգուղեղի ծանր վնասվածքներն են եղել, որոնք, ինչպես հայտարարել էր դատախազը, նրան հասցրել էր ռուս զինվորը:
Մինչդեռ, ռուս զինծառայողը արադարացում է պահանջում դատարանից. «Ես չպետք է պատասխանատու լինեմ ուրիշի հանցագործության համար, ես անմեղ եմ, ես չեմ կատարել և չէի կարող կատարել այս հանցագործությունը, ես միայն արդարադատություն ու լիակատար արդարացում եմ խնդրում»:
Անդրեյ Ռազգիլդեևը պնդեց, թե իր գործի նկատմամբ մեծ հնչեղություն կա, ու դատարանին խնդրեց չտրվել ճնշումների. «Ես հասկանում եմ այս գործի քաղաքական ֆոնը և հասարակության ու լրատվամիջոցների կողմից դրա նկատմամբ ուշադրությունը»:
Տարիներ շարունակ ռուսական ռազմաբազայում պահվող ու հենց այնտեղից դատական նիստերին տեսակապով մասնակցող Ռազգիլդեևը նշեց՝ իր իրավունքները խախտվել են, թարգմանությունները երբեմն սխալ են եղել, վկաների ցուցմունքներում է հակասություն տեսել և իր նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում է տեսել. «Գործի նյութերում չկա որևէ ապացույց, որը կարող էր համոզիչ ու անվերապահ ապացուցել իմ մեղքը»:
Դատավորը խորհրդակցական սենյակ գնաց, վճիռը կհրապարակվի վաղը՝ ժամը 5-ին: