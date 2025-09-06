Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Մեղադրող դատախազը միջնորդեց ութ տարվա ազատազրկման դատապարտել Անդրեյ Ռազգիլդեևին

Ջուլիետա Ղուկասյանի գործով դատական նիստ, արխիվ
Ջուլիետա Ղուկասյանի գործով դատական նիստ, արխիվ

Մեղադրող դատախազը միջնորդեց ութ տարվա ազատազրկման դատապարտել գյումրեցի կնոջ մահվան գործով մեղադրյալ ռուս զինծառայողին:

«Անդրեյ Ռազգիլդեևին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով նախատեսված հանցագործությունը կատարելու մեջ և դատապարտել ազատազրկման 8 տարի ժամկետով», - նշեց դատախազը:

Այս հոդվածով առավելագույն պատիժը 10 տարի ազատազրկումն է: Պատժի կրման սկիզբը հաշվելու են Անդրեյ Ռազգիլդեևին արգելանքի վերցնելու օրվանից՝ 2018 թվականի դեկտեմբերից: Այսինքն, եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչի, ու 8 տարվա ազատազրման դատապարտի, ապա վերջինս 1 տարի 3 ամիս կանցկացն քրեակատարողական հիմնարկում:

Ռազգիլդեևը պահվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում և դատական նիստերին հեռավար է մասնակցում:

Նախօրեին մեղադրող դատախազ Արամ Եդիգարյանը շուրջ 1,5 ժամ տևած ճառով հիմնավորում էր մեղադրանք: Պնդեց՝ Ռազգիլդեևը ևս 2 ռուս զինծառայողների հետ Գյումրիում մի քանի գիշերային ակումբներում են շրջել, վիսկի խմել ու զվարճացել: 57-ամյա Ջուլիետա Ղուկասյանին առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում «Սլաբոտկա» թաղամասում է հանդիպել, կինը աշխատանքի գնալիս է եղել: Մինչ մահանալը հասցրել է պատմել, թե ով է եղել իր վրա հարձակվողը:

Բացի այդ, նաև նույն թաղամասի բնակիչներից մեկի վրա է հարձակվել, ով դատարանում ևս պատմել էր այդ մասին:

Ջուլիետա Ղուկասյանի մահվան պատճառը գանգուղեղին հասցված ծանր վնասվածքներն են եղել, ըստ դատաբժշկական փորձաքննության: Մինչ մեղադրողի ճառը՝ Ռազգիլդեևի փաստաբան Նարինե Ռշտունին մի քանի միջնորդություններ ներկայացրեց: Վերջինս մահից առաջ Ջուլիետա Ղուկասյանի տված ցուցմունքը ոչ իրավաչափ է համարում, միջնորդեց անթույլատրելի ապացույց ճանաչել այն:

Մեղադրող կողմն առարկեց, դատավորն էլ որոշեց այս և Ռազգիլդեևի հեռախոսային գաղտնալսումը անթույլատրելի ապացույց համարելու միջնորդության վերաբերյալ դիրքորոշումը հայտնել դատական վերջնական ակտին զուգահեռ:

Նարինե Ռշտունին նաև կարողացել էր զրուցել Ռազգիլդեևի հետ գիշերային ակումբում եղած ծառայակցի հետ, միջնորդեց այդ զրույցը ևս որպես ապացույց կցել գործին:

Դատական հաջորդ նիստին արդեն պաշտպանական կողմը ճառով հանդես կգա, ապա տուժողի իրավահաջորդին և ամբաստանյալին կտրվի վերջին խոսքի իրավունք: Շուրջ 6 տարի տևած ու 5 դատավորի ձեռքի տակով անցած գործի քննությունն ավարտվում է:

Ավելի մանրամասն՝ «Ազատության» ռեպորտաժում.

Մեղադրող դատախազը միջնորդեց ութ տարվա ազատազրկման դատապարտել Անդրեյ Ռազգիլդեևին
