Ռամիլ Սաֆարովին գնդապետի կոչում է շնորհվել

Հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանի՝ 2004 թվականին Բուդապեշտում տեղի ունեցած սպանության հեղինակ Ռամիլ Սաֆարովին ադրբեջանական բանակի գնդապետի կոչում է շնորհվել։ Այս մասին հաղորդում են մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ՝ սեփական աղբյուրները վկայակոչելով։
Аzerbaycan 24 կայքի տեղեկություններով` Սաֆարովին դեռ 2017 թվականին էր փոխգնդապետի կոչում շնորհվել։
Գուրգեն Մարգարյանի սպանության համար Ռամիլ Սաֆարովը հունգարական դատարանի կողմից 2006 թվականին դատապարտվել էր ցմահ ազատազրկման։ Հունգարական կողմը նրան Բաքվին էր փոխանցել 2012 թվականի սեպտեմբերին։ Բաքու ժամանելուց անմիջապես հետո Ադրբեջանի նախագահը ներում էր շնորհել Սաֆարովին։ Նա կրկին անցել էր զինվորական ծառայության։ Սաֆարովին, որ սպանության պահին ավագ լեյտենանտ էր, մայորի կոչում էր շնորհվել։