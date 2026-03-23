Պուտինը կոչ է արել ՌԴ-ին և Հյուսիսային Կորեային ավելի զարգացնել ռազմավարական կապերը

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է արել Ռուսաստանին և Հյուսիսային Կորեային ավելի զարգացնել իրենց ռազմավարական կապերը՝ շնորհավորելով իր գործընկեր Կիմ Չեն Ընին պետական գործերի նախագահի պաշտոնում վերանշանակման առթիվ։

«Մենք Ռուսաստանում բարձր ենք գնահատում Ձեր անձնական ներդրումը մեր երկրների միջև բարեկամական, դաշնակցային կապերի ամրապնդման գործում», - գրել է Պուտինը իր ուղերձում՝ ընդգծելով՝ իհարկե, շարունակելու են սերտ համագործակցությունը Մոսկվայի և Փհենյանի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության հետագա զարգացման համար։

