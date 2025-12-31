Մատչելիության հղումներ

Պուտինը հրամայել է 2026-ին ընդլայնել բուֆերային գոտին Ուկրաինայում. Գերասիմով

Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը հայտարարել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաման է տվել 2026-ին ընդլայնել «բուֆերային գոտին» Սումիի և Խարկովի շրջաններում՝ ՌԴ-ի հետ սահմանի մոտ:

Պուտինը բուֆերային գոտին ավելի վաղ ներկայացրել է որպես ուկրաինական զորքերն ու սպառազինությունը Ռուսաստանի հետ սահմանից ավելի հեռու մղելու միջոց՝ վկայակոչելով անդրսահմանային գնդակոծությունները և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները այնպիսի շրջանների վրա, ինչպիսիք են Բելգորոդը և Կուրսկը:

Կիևը մերժել է բուֆերային գոտի ստեղծելու Մոսկվայի գաղափարը:

Մոսկվան 2 օր առաջ առանց ապացույցի հաղորդեց, որ ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարձակվել են Պուտինի Վալդայի նստավայրի վրա, ինչը Կիևը հերքել է:


