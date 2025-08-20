Պուտինն Էրդողանին ներկայացրել է Թրամփի հետ հանդիպման վերաբերյալ իր գնահատականները

Մատչելիության հղումներ

Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլի մամլո ծառայության փոխանցմամբ՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանին է ներկայացրել Ալյասկայում կայացած ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովի վերաբերյալ իր գնահատականները։

«Առաջնորդները քննարկել են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերջին զարգացումները։ Ռուսական կողմը գոհունակություն է հայտնել Ստամբուլում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների անցկացման գործում Թուրքիայի ցուցաբերած օգնության կապակցությամբ»,- ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։

Աղբյուրի համաձայն՝ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են նաև «երկկողմ օրակարգի որոշ արդիական հարցեր, այդ թվում՝ առևտրային և ներդրումային կապերի հետագա զարգացումը»։

