Պուտինի բանագնացը մեկնում է Մայամի՝ հանդիպելու Թրամփի վարչակազմի անդամներին. Reuters

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանագնաց, տնտեսական հարցերով երկկողմ խմբի ղեկավարներ՝ Ուղղակի ներդրումների ռուսաստանյան հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևն այսօր կմեկնի Մայամի՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի անդամների հետ հանդիպումների համար:
Այս մասին Reuters-ին հայտնել են այցի մասին տեղյակ երկու աղբյուրներ՝ առանց մանրամասների:
Ավելի վաղ, ամերիկյան Axios կայքը տեղեկացրել էր, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման մասին եռակողմ բանակցությունների հերթական փուլը կայանալու է փետրվարի 1-ին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում։ Բանակցությունների նախորդ փուլը Աբու-Դաբիում կայացել էր հունվարի 23-24-ին։ Նախօրեին, սակայն, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև կայանալիք բանակցությունների հաջորդ փուլի ամսաթիվը կամ վայրը կարող է փոխվել։