Պուտին-Թրամփ բանակցություններն ընթանում են մեկ ժամից ավելի

Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը՝ իրենց պատվիրակությունների հետ, բանակցում են արդեն մեկ ժամից ավելի։ CNN-ը նշում է՝ սա կարևոր է, քանի որ այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը հայտարարել էր, որ իրեն ընդամենը մի քանի րոպե է հարկավոր՝ հասկանալու համար, թե արդյոք Պուտինը իսկապես հետաքրքրված է խաղաղության հասնելու հարցում:
Նա նաև ասել էր, որ եթե գագաթնաժողովը վատ ընթանա, ինքը կլքի այն: «Ես կարող եմ հեռանալ և ասել՝ հաջողություն, և դա կլինի վերջը։ Ես կարող եմ ասել, որ այս հակամարտությունը չի կարգավորվելու», - հայտարարել էր Թրամփը գագաթնաժողովից առաջ։
Եվ փաստացի հանդիպումը շարունակվում է արդեն մեկ ժամից ավելի։