Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

«ՊՆ-ը նույն տրամաբանությամբ, ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին, աշխատելու է նաև 2026-ին». փոխնախարար

Պաշտպանության փոխնախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյան, արխիվ
Պաշտպանության փոխնախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյան, արխիվ

Պաշտպանության փոխնախարարը չի հստակեցնում՝ հաջորդ տարվա բյուջով պաշտպանական ծախսերն ավելանալո՞ւ են, մնալու են նո՞ւյնը, թե՞ նվազելու են: Հրաչյա Սարգսյանը պնդեց՝ թվերից տեղյակ չէ, միևնույն ժամանակ հավելեց, թե աշխատանքի այն ծավալը, որ իրականացրել են 2025 թվականին, կիրականացնեն նաև 2026-ին:

«Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք նախատեսված, հաստատված՝ միջնաժամկետ, նույն ծավալով մենք իրականացնելու ենք», - ասաց Սարգսյանը:

«Դուք տեղյա՞կ չեք՝ ոլորտի բյուջեն ինչ փոփոխության է ենթարկվել», - «Ազատության» այս հարցին փոխնախարարն արձագանքեց. - «Էս պահի դրությամբ տեղյակ չեմ, այո: Դե բյուջեն դեկտեմբեր ամսին է հաստատվելու Ազգային ժողովում, կարծում եմ՝ էդ ժամանակ, որ հաստատվի, ավելի հստակ կլինի, բայց մոտեցումը այն է, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք հաստատված՝ միջնաժամկետ ծախսերով էդ գումարը, նույն գումարը լինելու է մյուս տարի»:

2026-2028 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որ գործադիրը հաստատել է այս տարվա հունիսին, ընդգրկում է նաև արտաքին թշնամուց Հայաստանի պետական սահմանների պաշտպանության ապահովումը: Սա արդյո՞ք նշանակում է, որ սպառազինության ձեռքբերումների ծավալը չի նվազի, պաշտպանության փոխնախարարն ուղիղ չպատասխանեց:

«Եթե հարցադրումը նենց է, որ Պաշտպանության նախարարությունը իր գործառույթները իրականացնելու համար տարբեր միջոցներ ձեռք չի բերելու կամ սկսելու է պակաս ձեռք բերել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը էն նույն տրամաբանությամբ, ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին, աշխատելու է նաև 2026 թվականին»:

2026 թվականի բյուջեում պաշտպանական ոլորտին ուղղված հատկացումների հարցը քննարկման թեմա դարձավ ֆինանսների նախարարի, հետո նաև՝ վարչապետի հայտարարություններից հետո: Նիկոլ Փաշինյանը վաշինգտոնյան համաձայնություններից մոտ երկու շաբաթ անց հայտարարել է, թե հաջորդ տարվա բյուջեով ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում:

«Ես կարծում եմ, որ մենք 2026 թվականի պետական բյուջեում գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կա՛մ չունենանք, կա՛մ ընդհանրապես չունենանք», - ասել էր վարչապետը:

Արդյո՞ք խաղաղության հաստատման մասին իշխանականների համոզմունքը հիմնավոր պատճառ է, որ նվազեն պաշտպանական ծախսերը, հարցից զարմացած պաշտպանության փոխնախարարը շեշտեց. - «Մի հատ ուզում եմ հասկանամ՝ կա՞ պետություն, ով որ որ իր հարևանների հետ խաղաղություն ունի, բայց իր բանակի վրա գումար չի ծախսում»:


Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG