«ՊՆ-ը նույն տրամաբանությամբ, ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին, աշխատելու է նաև 2026-ին». փոխնախարար

Պաշտպանության փոխնախարարը չի հստակեցնում՝ հաջորդ տարվա բյուջով պաշտպանական ծախսերն ավելանալո՞ւ են, մնալու են նո՞ւյնը, թե՞ նվազելու են: Հրաչյա Սարգսյանը պնդեց՝ թվերից տեղյակ չէ, միևնույն ժամանակ հավելեց, թե աշխատանքի այն ծավալը, որ իրականացրել են 2025 թվականին, կիրականացնեն նաև 2026-ին:
«Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք նախատեսված, հաստատված՝ միջնաժամկետ, նույն ծավալով մենք իրականացնելու ենք», - ասաց Սարգսյանը:
«Դուք տեղյա՞կ չեք՝ ոլորտի բյուջեն ինչ փոփոխության է ենթարկվել», - «Ազատության» այս հարցին փոխնախարարն արձագանքեց. - «Էս պահի դրությամբ տեղյակ չեմ, այո: Դե բյուջեն դեկտեմբեր ամսին է հաստատվելու Ազգային ժողովում, կարծում եմ՝ էդ ժամանակ, որ հաստատվի, ավելի հստակ կլինի, բայց մոտեցումը այն է, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք հաստատված՝ միջնաժամկետ ծախսերով էդ գումարը, նույն գումարը լինելու է մյուս տարի»:
2026-2028 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որ գործադիրը հաստատել է այս տարվա հունիսին, ընդգրկում է նաև արտաքին թշնամուց Հայաստանի պետական սահմանների պաշտպանության ապահովումը: Սա արդյո՞ք նշանակում է, որ սպառազինության ձեռքբերումների ծավալը չի նվազի, պաշտպանության փոխնախարարն ուղիղ չպատասխանեց:
«Եթե հարցադրումը նենց է, որ Պաշտպանության նախարարությունը իր գործառույթները իրականացնելու համար տարբեր միջոցներ ձեռք չի բերելու կամ սկսելու է պակաս ձեռք բերել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը էն նույն տրամաբանությամբ, ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին, աշխատելու է նաև 2026 թվականին»:
2026 թվականի բյուջեում պաշտպանական ոլորտին ուղղված հատկացումների հարցը քննարկման թեմա դարձավ ֆինանսների նախարարի, հետո նաև՝ վարչապետի հայտարարություններից հետո: Նիկոլ Փաշինյանը վաշինգտոնյան համաձայնություններից մոտ երկու շաբաթ անց հայտարարել է, թե հաջորդ տարվա բյուջեով ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում:
«Ես կարծում եմ, որ մենք 2026 թվականի պետական բյուջեում գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կա՛մ չունենանք, կա՛մ ընդհանրապես չունենանք», - ասել էր վարչապետը:
Արդյո՞ք խաղաղության հաստատման մասին իշխանականների համոզմունքը հիմնավոր պատճառ է, որ նվազեն պաշտպանական ծախսերը, հարցից զարմացած պաշտպանության փոխնախարարը շեշտեց. - «Մի հատ ուզում եմ հասկանամ՝ կա՞ պետություն, ով որ որ իր հարևանների հետ խաղաղություն ունի, բայց իր բանակի վրա գումար չի ծախսում»: