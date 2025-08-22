Երևանը մտադիր չէ 2026-ի բյուջեում մեծացնել պաշտպանական ծախսերի մասնաբաժինը

Մինչ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է իրենց ռազմական ներուժը մեծացնելու, զգոն լինելու և Հայաստանի հանդեպ մշտապես առավելության դիրքերից հանդես գալու մասին, պաշտոնական Երևանը վաշինգտոնյան հռչակագրի ստորագրումից երկու շաբաթ անց ազդարարում է՝ արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի ռազմական բյուջեն գուցե չմեծանա: Դատելով հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ անձամբ վարչապետի խոսքերից, 2026 թվականին պաշտպանական ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում:
«Ես կարծում եմ, որ մենք 2026 թվականի պետական բյուջեում գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կա՛մ չունենանք, կա՛մ ընդհանրապես չունենանք», - հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը:
Վարչապետը նախօրեին այս մասին խոսեց, նույն այդ ժամերին Քելբաջարում բնակիչների հետ հանդիպմանն Իլհամ Ալիևը հայկական կողմին մի քանի անգամ թշնամի անվանեց ու պնդեց՝ իրենք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի:
«Իրադարձությունների ընթացքն աշխարհում այնպիսին է, որ անհնար է կանխատեսել, թե ինչ կլինի վաղը: Մեր անվտանգության երաշխավորը մենք ինքներս ենք՝ պետությունը, ժողովուրդը և մեր զինված ուժերը: Դրա համար էլ, եթե որևէ մեկի հիվանդ գլխով անցնի Ադրբեջանի դեմ սադրանքի գնալ, կարծում եմ՝ նրանք դարձյալ կզղջան դրա համար, իսկ մենք այսուհետ կապրենք որպես հաղթած ժողովուրդ ու հաղթող պետություն», - հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը:
«Նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության առիթով, որ տեղի ունեցավ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրի արդյունքում», - Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերին գրեթե զուգահեռ Իլհամ Ալիևը պարծենում էր Ադրբեջանի ռազմական կարողություններով.
«Ամենաժամանակակից անօդաչու թռչող սարքեր, հրթիռային համակարգեր են ներկրվել մեր երկիր: Նոր ռազմական ինքնաթիռներ ձեռք բերելու պայմանագրեր են կնքվել, իսկ եղածներն ամբողջությամբ արդիականացվել են»:
Հայաստանի պաշտպանական բյուջեի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան ֆինանսների նախարարի՝ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո: Մեկնաբանելով Fitch վարկանիշային գործակալության նոր հոդվածը՝ Վահե Հովհաննիսյանը հայտնում էր պաշտպանական ծախսերի մասնաբաժինը նվազեցնելու մասին. - «Հիմա, իհարկե, աշխատում ենք բյուջեի փաստաթղթի վրա, որտեղ բոլոր մանրամասներով դա կներկայացնենք, և, այո, էդտեղ նաև պլանավորված է, որ Պաշտպանության նախարարությանն ուղղվող ծախսերի մասնաբաժինն ընդհանուրի մեջ կնվազի՝ համեմատած 25 թվականի հետ»:
Այս տարի Կառավարությունը Պաշտպանության նախարարությանը մոտ 665 միլիարդ դրամ կամ 1.7 միլիարդ դոլար է հատկացրել: Սա Հայաստանի ամբողջ պետական բյուջեի ավելի քան 19 տոկոսն է: Նախարարի խոսքից պարզ չէ՝ ծրագրում են բացարձակ թի՞վը նվազեցնել, այն անփոփո՞խ թողնել, թե՛ մյուս ուղղություններին ավելի շատ գումար տրամադրելով նվազեցնել ռազմական ոլորտի մասնաբաժինը:
Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն այս տարվա համար մոտ 5 միլիարդ դոլար է կազմել կամ ընդհանուր ծախսերի մոտ 21 տոկոսը: Պաշտպանական ծախսերի մասնաբաժինը հարևան երկրում ավելի մեծ է:
Թե Հայաստանի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում ինչ թվեր կլինեն, դեռ պարզ չէ. Կառավարությունը սովորաբար սեպտեմբերի վերջին է փաստաթուղթը ներկայացնում և հետագա քննարկումների համար Ազգային ժողով ուղարկում: