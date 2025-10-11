Փհենյանի «ամենահզոր միջուկային ռազմավարական զենքը»՝ շքերթին (լուսանկարներ)

Հյուսիսային Կորեան անցած երկու տարվա մեջ ամենախոշոր ռազմական շքերթն է անցկացրել Փհենյանում` ներկայացնելով նոր միջմայրցամաքային հրթիռ՝ «Հվասոնգ-20»-ը։
Պետական լրատվական գործակալությունը այն ներկայացրել է որպես Փհենյանի «ամենահզոր միջուկային ռազմավարական զենքը», որի հեռահարությունը կարող է թույլ տալ Հյուսիսային Կորեային հարվածել ԱՄՆ-ում գտնվող թիրախներին։
Բռնապետական երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընն էլ կոչ է արել զինված ուժերին դառնալ «անպարտելի» ուժ, որը կարող է «ոչնչացնել ցանկացած սպառնալիք»։
Շքերթին ներկա են եղել Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանը, Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Վիետնամի կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Տո Լամը։