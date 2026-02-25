Մատչելիության հղումներ

Փեզեշքիանը վերահաստատել է «Թեհրանի սկզբունքային դիրքորոշումը» տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Թեհրանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ՝ ընդգծելով Իրանի հավատարմությունը խաղաղությանը, կայունությանը և ամուր անվտանգությանը: Փեզեշքիանը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը, հայտնում է նախագահականը:

Նա նաև վերահաստատել է Հայաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթի մշակումն ավարտելու Թեհրանի վճռականությունը՝ ընդգծելով երկու հարևանների միջև տնտեսական և տարանցիկ համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը:

Փեզեշքիանն ընդգծել է՝ հարևան երկրների, մասնավորապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդումը Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական գերակայությունն է:

ՀՀ ՊՆ-ից տեղեկացնում են, որ նախարար Պապիկյանն ընդգծել է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի՝ դիվանագիտական ճանապարհով լուծման անհրաժեշտությունը:

Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Աբդոլրահիմ Մուսավիի հետ: Ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ Մուսավին ասել է, որ տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցությունը կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդման գործում:

Նա հայտարարել է, որ արտատարածաշրջանային տերությունների ներկայությունը հակասում է տարածաշրջանի ժողովուրդների շահերին և անկայունության ու անվտանգության բացակայության պատճառ է հանդիսանում:

Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն Իրան էր մեկնել փետրվարի 23-ին:

