Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փեզեշքիանը հայտարարել է՝ Խամենեիի հետ հաղորդակցությունն «այս պահին շատ բարդ է»

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիան, արխիվ
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիան, արխիվ

Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի հետ հաղորդակցությունն «այս պահին շատ բարդ է», AFP-ի փոխանցմամբ՝ նախօրեին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։

«Իր հետ հաղորդակցվելն այս պահին շատ բարդ է, սակայն բոլոր դեպքերում, իր ներկայությունը ամրության մեծ աղբյուր է մեզ համար, որպեսզի շարունակենք», - ասել է Փեզեշքիանը։

Իրանի փաստացի ղեկավարի պաշտոնում հորը փոխարինած Մոջթաբա Խամենեին մարտին պաշտոնն ստանձնելուց ի վեր հանրության առջև չի երևացել։ Ամերիկա-իսրայելական համատեղ ավիահարվածների ժամանակ նա վիրավորվել էր։

Հոր՝ Ալի Խամենեիի հիշատակի հրապարակային միջոցառումներին նա նույնպես բացակայում էր։

Կրտսեր Խամենեին Իրանի ժողովրդին դիմել է գրավոր ուղերձներով։ ԱՄՆ-Իրան հակամարտության ընթացքում նրա սակավաթիվ հրապարակումները ենթադրությունների տեղիք են տվել, որ նա լարված հարաբերություններ ունի երկրի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։

Այդուհանդերձ, նախագահ Փեզեշքիանը պաշտպանել է Խամենեիին՝ ընդգծելով, որ իրեն հաջողվել է արդյունավետ հանդիպումներ ունենալ Գերագոյյն առաջնորդի հետ։

«Ցավոք, ներկա իրավիճակը որոշ չարամիտ մարդկանց թույլ է տալիս նրան այլ կերպ նկարագրել և նրա մասին այլ պատկերացում ձևավորել», - նշել է Փեզեշքիանը։

Նախագահը օգոստոսի 4-ին նաև իր հրաժարականի մասին շահարկումներին էր անդրադարձել՝ հերքելով դրանք և պնդելով, որ ասեկոսեների նպատակն է տպավորություն ստեղծել, թե գերագույն առաջնորդն այլ բան է ասում, իսկ կառավարությունն՝ այլ։


XS
SM
MD
LG