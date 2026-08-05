Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հութիները հայտարարել են, որ Կարմիր ծովում սաուդական նավթատարի են հարվածել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Կարմիր ծով, արխիվ
Կարմիր ծով, արխիվ

Եմենի հութիները հայտարարել են, որ Կարմիր ծովի հյուսիսում Սաուդյան Արաբիային պատկանող նավթատարի են հարվածել։ Շարժման ռազմական խոսնակը հայտնել է, որ Wafa նավթատարին բալիստիկ հրթիռներով «ճշգրիտ հարված» է հասցվել Յանբու նավահանգստի մոտ։

Ըստ նրա՝ նավթատարի վրա այս հարձակումը «Եմենի զինված ուժերի կողմից հարևան երկրի նկատմամբ ծովային շրջափակում սահմանելու որոշման իրականացման» մաս է։

«Այս վերջին հարձակումը ներառյալ հուլիսի 22-ին ծովային շրջափակման սկսվելուց ի վեր մեր ուժերի կողմից թիրախավորված սաուդյան նավթատարների ընդհանուր թիվը հասել է ութի»,- ասվում է նրա հայտարարությունում։

Իրանի աջակցությունը վայելող հութիներն ի պաշտպանություն Իրանի արդեն երկու շաբաթ փակել են Կարմիր և Արաբական ծովերն իրար կապող Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը, որը, ինչպես Հորմուզի նեղուցը, մեկ այլ կարևորագույն առևտրային ուղի է։

Հութիների ռազմական խոսնակի հայտարարությունում նաև նշվում է, որ նեղուցի շրջափակման ընթացքում Կարմիր և Արաբական ծովերում 29 նավի արգելվել է շարունակել ուղևորությունը, ինչի հետևանքով դրանք ստիպված են եղել հետ գնալ։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-ն և Իրանը Հորմուզի շուրջ կարող են համաձայնության գալ այսօր կամ վաղը․ Բեսենթ

Իրանն ԱՄՆ-ին է մեղադրում Օմանի հետ Հորմուզի շուրջ համաձայնագրի ձգձգման համար

Թրամփը հայտնել է՝ երեքշաբթի «ողջ օրվա ընթացքում» Իրանի հետ բանակցություններ են ընթացել

Ռուբիո․ «Իրանի հետ բանակցություններում առաջընթաց կա»

Թեհրանը չի հանդուրժի իր նավահանգիստների շրջափակումն ու ԱՄՆ-ին կոչ է անում «փոխել վարքագիծը»․ Մոհսեն Ռեզայի

Իրանը հայտնում է՝ ԱՄՆ-ի հետ այս պահին բանակցություններ չկան


XS
SM
MD
LG