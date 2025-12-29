ԱՄՆ-ը ու Ուկրաինան «շատ ավելի են մոտենում» խաղաղության համաձայնագրին. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը ու Ուկրաինան «շատ ավելի են մոտենում» պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրին, միաժամանակ ընդունելով, որ վիճելի Դոնբասի շրջանի ճակատագիրը մնում է չլուծված հիմնական հարց։
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հանդիպումից հետո Թրամփն ու Զելենսկին առաջընթաց են արձանագրել խաղաղության բանակցություններում ամենավիճելի երկու հարցերի՝ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների և Դոնբասի շրջանի շուրջ, որը Ռուսաստանը ձգտում է գրավել։
Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ համաձայնագիր է ձեռք բերվել։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն էլ, Թրամփի և Զելենսկու հանդիպումից հետո X-ում արված գրառման մեջ, նշել է, որ առաջընթաց է գրանցվել անվտանգության երաշխիքների հարցում։