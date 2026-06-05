Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեսկով․ «Հայաստանի ղեկավարությունը երկիրը դրել է արհեստական ընտրության առջև»

«Հայաստանի գործող ղեկավարությունը երկիրը դրել է արհեստական ընտրության առջև՝ ստիպելով ընտրել ԵՄ և ԵԱՏՄ միջև»,- այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Հայաստանի գործող իշխանությունները փորձում են ընտրության պատրանք ստեղծել՝ երկիրն արհեստականորեն դնելով եվրասիական և եվրոպական ինտեգրացիաների միջև ջրբաժանի առջև»,- նշել է Կրեմլի խոսնակը։

«Եթե կշեռքի մի նժարին դրվի եվրոպական ինտեգրումը, մյուսին՝ եվրասիականը, ապա վերջինն ավելի ծանրակշիռ և ձեռնտու կլինի Հայաստանի համար»,- հայտարարել է Պեսկովը «Իզվեստիա» պարբերականին տված հարցազրույցում։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՌԴ-ը մտադիր չէ վճարել Հայաստանի՝ եվրաինտեգրման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի համար. Գալուզին

«Եթե Ռուսաստանը դադարեցնի Հայաստանին գազի մատակարարումը, կարող է ստեղծվել բարդ իրավիճակ». Օվերչուկ

ԵՄ-ն դատապարտում է ՌԴ-ի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ճնշման ցանկացած փորձ

ԵԱՏՄ 4 երկրները հայտարարում են՝ ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին, Երևանը դեռ չի արձագանքում

Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում կկորցնի հասանելիությունը ազատ առևտրի համաձայնագրերին. Պուտին

Երևանը պետք է մերձենա ԵՄ-ին իր հաշվին, ոչ թե Մոսկվայի և ԵԱՏՄ-ի. Պեսկով

Փաշինյան. «ԵԱՏՄ-ից ոչ միայն չենք պատրաստվում դուրս գալ, այլև պատրաստվում ենք մեր լծակները օգտագործել»


XS
SM
MD
LG