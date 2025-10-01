Պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի զեկույցը լիագումար նիստ մտցնելու իրավական հիմքեր չկան. ԱԺ նախագահ

44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը լիագումար նիստ մտցնելու իրավական հիմքեր չկան, այսօր լրագրողներին ասաց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը՝ հղում անելով ԱԺ կանոնակարգին:
Մամուլը գրել էր, որ Ալեն Սիմոնյանը հրաժարվում է խորհրդարանի հերթական նստաշրջանում ընդգրկել Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ուղարկած զեկույցը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների մասին:
Լրագրողների հարցին, թե Քոչարյանը տեղյա՞կ չէ կանոնակարգի մասին, Սիմոնյանը պատասխանեց. «Գիտի, մեկնաբանության խնդիր է: Ինքն այլ կերպ է փորձում մեկնաբանել: Կա կոնանակարգ-օրենք, որի մեկնաբանության հարցն իրականացնում է Պետաիրավական հանձնաժողովը»:
Սիմոնյանը հավելել է, որ զեկույցը հրապարակվելու է, չի կարող հակառակը լինել, սակայն հայտնի չէ, թե ինչ ֆորմատով:
Սիմոնյանը հերքել է իր և Քոչարյանի միջև լարվածության մասին լուրերը:
Քոչարյանն ավելի վաղ ասել էր, որ զեկույցը կհրապարակվի սեպտեմբերի 27-ին հաջորդող ԱԺ լիագումար նիստում: