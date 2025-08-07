Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանը ժամանել է ԱՄՆ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ժամանել է Միացյալ Նահանգներ:

Նա տեսանյութ է հրապարակել սոցիալական ցանցում՝ կից գրելով, որ այցելել է Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի թանգարան՝ նվիրելով Գրիգոր Նարեկացու միջնադարյան նկարազարդ մատյանի կրկնօրինակը:


Վաղը Վաշինգտոնում նախատեսվում է Փաշինյան-Ալիև-Թրամփ հանդիպում:

Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ առանձին հանդիպումներից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարությամբ հանդես կգա, հայտնել է մերձավորարևելյան հարցերով ամերիկացի վերլուծաբան Մայքլ Սքոթ Դորանը:

Հայկական կողմը պաշտոնապես միայն փոխանցել է ԱՄՆ նախագահի և Հայաստանի վարչապետի երկկողմ ու Փաշինյան-Ալիև-Թրամփ եռակողմ հանդիպման մասին տեղեկությունը, ոչ մի խոսք՝ արդյոք այդ հանդիպումների արդյունքներով նախատեսվում է փաստաթղթի ստորագրում կամ հայտարարություն:

Միջազգային լրատվամիջոցները, սակայն, գրում են, որ հանդիպումը կավարտվի խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմամբ:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG