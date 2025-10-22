Փաշինյանը Թուրքիայից Ադրբեջան ու հակառակ ուղղությամբ ՀՀ տարածքով տարանցում ապահովելու պատրաստակամություն է հայտնում

Դեպի Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը չեղարկելու՝ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից ժամեր անց Թբիլիսիում Հայաստանի վարչապետը Թուրքիայից Ադրբեջան ու հակառակ ուղղությամբ Հայաստանի տարածքով տարանցում ապահովելու պատրաստակամություն հայտնեց:
«Մենք ոչ միայն քաղաքական, այլև տեխնիկական առումով պատրաստ ենք հենց այսօրվանից ապահովել ՀՀ տարածքով բեռնատարների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա: Հայաստանի տարածքում թե՛ ճանապարհները, թե՛ սահմանային ենթակառուցվածքները պատրաստ են սրա համար Մարգարա, Եղեգնաձոր, Սիսիան, Գորիս երթուղով», - նշել է վարչապետը:
Ադրբեջանի նախագահը երեկ Աստանայում էր տարանցման արգելքը հանելու մասին խոսել, առաջին բեռը կլինի Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբաքանակը, որը Ակտաուից Բաքու, այնտեղից երկաթգծով՝ Վրաստան, ապա Հայաստան կհասնի:
Թբիլիսիում անցկացվող «Մետաքսի ճանապարհ» համաժողովին նաև Ադրբեջանի վարչապետն է մասնակցում: Ալի Ասադովը իր ելույթում հայտարարել է Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները վերացնելով՝ Բաքուն նպաստել է տարածաշրջանում համագործակցության և վստահության վերականգնմանը։
Իշխանություն-ընդդիմություն բուռն բանավեճ ԱԺ-ում
Մինչ Փաշինյանն ու Ասադովը տարանցման հնարավորություններից էին խոսում, Հայաստանի ԱԺ-ում իշխանությունն ու ընդդիմությունը բուռն բանավիճում էին: ԱԺ փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հեղափոխական որակեց տարանցման արգելքի չեղարկումը:
«Վաշինգտոնի օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը ընդդիմությունը՝ և՛ «Հայաստան» խմբակցությունը, և՛ «Պատիվ ունեմը», և՛ իրենց հետ աֆիլիացված քաղաքական ուժերը առ այդ պայմանավորվածությունը ուղղված գլխավոր քննադատությունը հետևյալն էր՝ սա միակողմանի զիջում է, Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու Հայաստանի տարածքով տրանզիտ իրականացնել, Հայաստանը ստանալու է ոչինչ։ Այս միակողմանի զիջելը ո՞նց է արտահայտվում, այնպես որ առաջինը դեպի Հայաստան կարողանում ենք Ղազախստանից ցորեն ներկրե՞լ, հա՞։ Դա միակողմանի զիջո՞ւմ է մեր կողմից։ Ընդ որում, խնդիրը միայն ցորենը չի է, կամ խնդիրը միայն Ղազախստանից բան ներկրելը չի։ Հարցն այն է, որ վերջապես մենք ունենում ենք աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա», - ասաց Ռուբինյանը։
«Սա ներկայացնել որպես ապաշրջափակում, դա անամոթ կեղծիք է։ Ադրբեջանը որևէ քայլ չի արել իր տարածքով դեպի Հայաստան մտնող գոնե մի կածան ապաշրջափակելու ուղղությամբ», - նշեց «Հայաստան» խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը։
Արթուր Խաչատրյանը հայտարարեց՝ իրենց պահանջ բոլոր ճանապարհների միաժամանակյա ապաշրջափակումն է: Իշխանությունը ընդդիմադիրների այս դիրքորոշումը հակախաղաղասիրական է համարում:
Ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանը զայրացած էր. «Առաջին պահին տպավորություն էր, որ երկաթգծով գալու է, օրինակ, մտնի Իջևան։ Չէ, գալու է, հասնելու է էլի Վրաստան, Վրաստանով մտնելու է։ Այդ դիվերսիֆիկացիա, որ ասում եք, դիվերսիֆիկացիայով ցորեն կարող էինք բերել Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, այստեղից, այնտեղից, այնտեղից, բայց էլի գալու էր մտնել Վրաստան, Վրաստանով մտնել Հայաստան։ Այդ փոխադարձության արդյունքն է, ժողովուրդ ջան, արդեն տեվական ժամանակ Հայաստանի օդային տարածքը Ադրբեջանը օգտագործում է, է հետո՞, 93 թվականին Թուրքիան է փակել»։